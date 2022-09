Organisator na annulering Halle Schaatst: “Verder overleg nodig met de stad”

Lees meer over de torenhoge energieprijzen in Vlaams-Brabant in ons dossier.

“Het lijkt ons zeer moeilijk te verantwoorden om een schaatspiste open te houden, terwijl iedereen getroffen wordt door hoge energiekosten”, laat Frank Vannerom van Halle Events weten. “Zelf weten we ook niet waar we aan toe zijn en wat onze energiekost zou zijn als we toch zouden organiseren.”

De organisatie van Halle Schaatst verloopt ook anders dan in andere Vlaamse steden. “Andere steden huren zelf een schaatspiste in”, legt Vannerom uit. “Wij deden dat sinds 2013 in overeenkomst met de schaatsfirma. Met andere woorden: de ticketverkoop ging deels naar deze firma om zo alles, van materiaal tot en met het koelen van de piste, te bekostigen. Wij werkten nog als enige op deze manier. De firma stapt nu van dat systeem af zodat wij ons terug bevinden in de situatie van vóór 2013.”

Stijgende kosten

Bovendien wordt Halle Events ook geconfronteerd met stijgende kosten voor andere uitgaves. “De prijs van de tent is met 20 procent gestegen ten opzichte van voor corona net als de huur van toiletten, verwarming van de kroeg, aankleding en andere kosten. Kosten doorrekenen gaat er voor zorgen dat de bezoekers een keer minder gaan komen”, klinkt het.

Iets anders organiseren in de tent is volgens de organisatie ook niet mogelijk. “De kosten blijven ongewijzigd, dus ook voor WK-schermen in een tent. De feestdagen vallen in 2022 ook volledig in het weekend en dat is niet bevorderlijk voor de opkomst. De prijs verhogen moet maar dan kan het zijn dat scholen afhaken en dat iedereen minder snel zal terugkeren.”

Het is duidelijk dat Halle Events de organisatie wil herbekijken voor de toekomst. “Om voor een degelijk alternatief in dezelfde sfeer te zorgen achten wij de tijd te kort voor wat betreft 2022,”, aldus Vannerom. “Daarom kijken wij uit naar verder overleg met de Stad en hopen op betere omstandigheden in 2023.”

