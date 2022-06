Organisator Afterwork Lounge trakteert Halse brandweermannen op uitgebreid ontbijt

HalleTwee ploegen van de Halse brandweer werden zondagochtend getrakteerd op een uitgebreid ontbijt in hun kazerne. Cateraar van dienst: Hallusement. De organisator van twee afterworks in 2019 had zich al langer voorgenomen om met de opbrengst de brandweermannen te trakteren. “Onze slogan is ‘door Hallenaren, voor Hallenaren’”, klinkt het. “En de brandweer staat er ook dag en nacht voor de Hallenaren.”

Hallusement is een vriendengroep uit Halle die in 2019 voor ‘t eerst uitpakten met twee afterworks op het plein voor het Halse zwembad. Onder de naam Afterwork Lounge zakten Robert Abigail in juli en Kevin Palmers in augustus af naar Halle om sfeervolle plaatjes te draaien. “En onze slogan is altijd ‘door Hallenaren, voor Hallenaren’ geweest”, zegt Yves Debast van Hallusement. “We hebben ons dan ook altijd voorgenomen om met de opbrengst van onze evenementen iets te doen waarmee we de Hallenaren ook kunnen steunen. En kunnen we dan iets beter vinden dan de Halse brandweer die dag en nacht klaar staan voor de inwoners van onze stad? We wilden deze mensen dus echt eens een hart onder de riem steken. En dat hadden we al veel eerder willen doen, maar corona gooide roet in het eten.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Maar nu konden de medewerkers van Hallusement alsnog de daad bij het woord voeren. Ze arriveerden zondagochtend met een uitgebreid ontbijt in de Halse post van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De Halse brandweer telt vier ploegen die elkaar afwisselen”, weet Debast. “Goed voor een zestigtal personen in totaal. We boden nu vanaf 7 uur een ontbijt aan aan de aantredende ploeg, waarna vanaf 8 uur de aftredende ploeg getrakteerd werd. Over een tweetal weken zullen we hetzelfde nog eens doen, maar dan voor de andere twee ploegen.” Honger zullen de brandweerlui alvast niet gehad hebben. Hallusement bood hen fruit, koffiekoeken, pistolets met beleg of choco, yoghurt enzovoort aan, samen met dranken zoals water, koffie en fruitsap. En dat werd duidelijk gesmaakt door de brandweerlieden.

Onderofficier Rudy Dewinter kon het initiatief smaken. “Dit maken we helaas niet elke zondag mee (lacht). Maar zoiets is heel plezant”, klinkt het. “Voor ons ook wel een verrijking. Het toont ook aan dat de mensen effectief appreciëren wat de brandweer voor hen doet. En ook al worden we niet zo elk weekend getrakteerd, toch mogen we zeker niet klagen. Maar de geste van vandaag appreciëren we grenzeloos.”

Nieuwe editie

De organisatie maakt van de gelegenheid ook gebruik om twee nieuwe afterworks aan te kondigen. Die zullen doorgaan op 8 juli en 26 augustus, opnieuw aan het plein voor het zwembad. Respectievelijk dj F.R.A.N.K. en Kevin Palmers staan in voor de muziek tijdens de nieuwe edities van Afterwork Lounge.

