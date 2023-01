Orde van Hofmaarschalken organiseert Oenstellingsgala

Drogenbos Intradura en de Tuincoach organise­ren workshops

Wie het al voelt kriebelen om in het voorjaar aan de slag te gaan in de tuin kan in februari drie tuinworkshops volgen, georganiseerd door Intradura en de Tuincoach. Op zaterdag 11 februari gaat het over takkenrillen en vlechtwanden, Op zaterdag 18 februari kan je alles leren over hoe je een insectenhotel bouwt en op 25 februari leert iedereen creatief te zijn met snoeihout. De workshops vinden plaats in respectievelijk Huizingen, Wemmel en Drogenbos en vinden plaats van 10 uur tot 12 uur. Deelnemen is gratis maar je moet wel vooraf inschrijven. Info op deze link.

27 januari