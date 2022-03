Opstelling Carnavalfoor start dinsdag en daar hou je best rekening mee als je deze week in Halle moet zijn

Halle Op café, op de kermis en in het ziekenhuis... Iedereen zet zich schrap voor Carnaval Halle: “Tijd om eens goed te feesten en alle zorgen te vergeten”

Drie weken voor Carnaval Halle plaatsvindt is het officieel: het feest kan doorgaan zonder beperkingen. Carnavalist Ronny De Facteur ziet het helemaal zitten. Maar wat denken ze in het ziekenhuis van al dat feestgedruis? En hoe hard kijken de cafébazen en de foorkramers uit naar het volksfeest? “We kunnen tegen iedereen zeggen dat ze hun ‘kostumeke’ mogen wassen en dat we drie dagen zullen feesten in het café”

8 maart