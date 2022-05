Opnieuw Zennetocht vanuit Halle: organisatoren stippelen fietstocht langs verborgen plekjes uit

Fietsers kunnen op zondag 29 mei een route verkennen via Lembeek, Wisbecq en Rognon. Onderweg gaat het van een immense graffitimuur naar La Vallée des Oiseaux, La Ferme du Tambourin, een boerderij met twee joerts en het veld waar Eden Hazard begon tot La Ferme du Planois. De groep fietst ook langs een tramlijn en een wandelpad in het bos van La Houssière en passeert langs La Grande Cense co-housing en het plukpark Rodenem. Er is ook een gids die meer uitleg geeft over interessante plekjes. De Zenne is natuurlijk nooit ver weg op de route. Om 10 uur start de Zennetocht die dit keer 50 kilometer lang is op het Stationsplein en om 16 uur wordt de terugkomst verwacht. Een drinkbus en een picknick moet iedereen zelf mee nemen. Deelnemen is gratis en kan via deze link.