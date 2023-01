Opnieuw twee inbrekers opgepakt in Halle

De inbraak werd zondagavond rond 21.45 uur gepleegd in de Kromstraat in Halle. Een getuige gaf de politie ook de wandelrichting van de daders mee. Een ploeg van de zone TARL kon de twee verdachten die voldeden aan de persoonsbeschrijving in de Eugène Ysayestraat onderscheppen. Het bleek om twee dertigers te gaan die illegaal in het land verblijven. Ze verklaarden op zoek te zijn naar een slaapplaats, maar hadden wel sporttassen bij zich waarin inbrekersmateriaal zat. Het duo werd voor de onderzoeksrechter geleid, maar het is niet duidelijk of ze aangehouden bleven.

Vorige week dinsdag kon de politie ook al eens twee inbrekers arresteren. De twee sloegen hun slag in de Devedeleerstraat en verscholen zich nadien in een bus. Ook toen ging het om illegalen die tussen de 35 en de 40 jaar oud zijn. Deze twee mannen werden door de onderzoeksrechter aangehouden. En tot slot werden zondagochtend 8 januari in horecazaak Bistro in het stadscentrum al twee personen opgepakt. Deze twee kregen een onmiddellijke dagvaarding mee waardoor ze na hun verhoor mochten vertrekken. Of er een link is tussen de verschillende daders is niet duidelijk.