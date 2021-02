Opnieuw steekpartij in Halse Basiliekstraat, twee gewonden overgebracht naar ziekenhuis

Het incident van dinsdag speelde zich rond 17 uur af in de omgeving van het kruispunt van de Basiliekstraat met de Bergensesteenweg. Volgens de eerste informatie ging het om een vechtpartij tussen twee groepjes. “Eén meerderjarige werd daarbij in het been geraakt met een steekwapen”, vertelt commissaris Christian Steens van de politiezone Zennevallei. “Hij werd gewond afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle. Een andere persoon, de vermoedelijke dader en eveneens meerderjarig, had verwondingen aan hand en pols. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Het onderzoek is nog volop aan de gang. Naast getuigen zullen ook de twee gewonde personen nog worden verhoord. Het parket Halle-Vilvoorde is ingelicht.”