Opnieuw prikkelarme kermisdagen tijdens Carnavalsfoor Halle

Halle NOG 3 DAGEN... Al 60 jaar foodtruck Dekegel-De Cock tijdens Carnaval Halle op Beesten­markt: “De meest échte en mooiste carnaval van België”

Broers Jens (19) en Michael Dekegel (27) uit Pamel (Roosdaal) werken al jaren in het familiebedrijf dat hun grootouders in 1962 hebben opgestart. De foodtruck New Snack House van Dekegel-De Cock is als het ware een vaste waarde tijdens het carnavalsweekend in Halle. Op de Beestenmarkt komen jaarlijks duizenden carnavalisten bij elkaar die op bepaalde uren al eens een hongertje durven krijgen. “En dan staan wij klaar met onze pensen, hamburgers en escargots”, lacht Jens.

11:44