Openingsuren bib en stadhuis eindejaarsperiode

Halle Dimitri haalt 10 miljoen euro op om met Gimber de wereld te veroveren: “Dat gembershot­je op de camping proefde als wodka in de mond”

De champagneflessen knallen tijdens de eindejaarsperiode. Sinds kort is er met Gimber wel een alcoholvrij alternatief aan de feestdis. Dimitri Oosterlynck bedacht het drankje op basis van gember, nadat zijn vrouw hem op een camping in Frankrijk trakteerde op een shotje gember. Vijf jaar later is Gimber een bloeiend bedrijf dat de wereld wil veroveren met een kapitaalsinjectie van 10 miljoen euro. “Als de crisis voorbij is, staan we klaar. Dan kunnen we oogsten.” Dimitri Oosterlynck legt hier uit hoe hij dat wil doen.

23 december