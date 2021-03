Openbaar ministerie wil Vandersmissen 24 jaar achter tralies voor moord op mémé

HALLE ASSISEN. Beschuldig­de boort ‘mémé’ de grond in tijdens verhoor: “Ze moest gewoon zwijgen. Ik wilde haar niet dood”

18 maart In de laatste minuten voor haar dood zou Louise Remy (80) een tirade hebben afgestoken. Althans in de versie van beschuldigde Gaëtan Vandersmissen. “Ze maakte mijn gezin zwart. Ik was een slecht persoon en ze stelde de opvoeding van mijn zoon in vraag. Het was alsof ik een steek in mijn hart kreeg.” Over de bewuste rekeninguittreksels die Vandersmissen wilde doen verdwijnen, was hij dan weer net iets minder helder.