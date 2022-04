Open Armen geeft al tien jaar stem aan armen: “Mooi parcours afgelegd”

Open Armen is ontstaan vanuit het inloopcentrum ‘Klavertje Vier’ van CAW Halle-Vilvoorde in 2008. Binnen het CAW zag men steeds meer de nood aan structurele oplossingen voor de problemen van armoede. Daarom besloot men de vzw ‘Open Armen’ op te richten als brug tussen beleid en doelgroep. “Het unieke aan de gloednieuwe vereniging was dat het mensen in armoede betrok in het gesprek met het lokaal beleid zodat ze zelf konden vertellen waar de knelpunten lagen en welke structurele oplossingen ze zagen”, aldus coördinator Dante Bardiau.

Enkele jaren na de oprichting ‘verhuisde’ Open armen naar Groep Intro. En in 2017 stelde Groep Intro de vraag aan SAAMO Vlaams-Brabant of zij de ondersteuning van de vereniging wilden overnemen. In januari 2018 ging het werkgeversschap dan ook over naar SAAMO.

Onderwijskosten

“Inmiddels hebben we een mooi parcours afgelegd waarbij we ons de afgelopen jaren hebben ingezet om bijvoorbeeld de hoge onderwijskosten en de huisvestingsproblematiek aan te kaarten”, zegt Bardiau. “We streefden ook naar een Wijkgezondheidscentrum in Halle en naar meer digitale inclusie. Na 10 jaar maken we zaterdag de balans op.”

Het feest vindt plaats op de speelplaats van het Heilig Hart&College aan het Vondel 41 in Halle. Om 12.30 uur is er een openingsmoment en vanaf 13.30 uur treedt De Manager op. Doorlopend is er een expo en kan er geklonken worden op de verjaardag met een hapje en een drankje. Ook de Digidokter komt langs.

.