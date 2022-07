Op twee maanden 1.500 rijbewijzen afgenomen bij chauffeurs die gsm achter stuur gebruikten in Halle-Vilvoorde

Perk Nick (34) geeft luchthaven­job op om voltijds in zijn ‘achtertuin’ voor Paradise City te werken: “Het festival is mijn baby”

Zowat 30.000 feestvierders zakken dit weekend af naar het kasteeldomein de Ribaucourt in Perk voor de zevende editie van Paradise City. Naast organisatoren Dimitri Verschueren en Gilles De Decker is ook geboren en getogen Perkenaar Nick Verheyden (34) één van de drijvende krachten achter het festival. Hij is onder meer bevoegd voor de vrijwilligerswerking. “Het is mooi om te zien hoeveel lokale verenigingen hier willen werken.”

