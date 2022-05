Op twaalf dagen al 252 rijbewijzen ingetrokken in Halle-Vilvoorde, op vijftien dagen al 84 in Dilbeek alleen

De strengere vervolging voor bestuurders die hun gsm achter het stuur gebruiken startte op 1 mei in het arrondissement Halle-Vilvoorde en loopt tot en met 30 juni. Intussen is ook het parket Oost-Vlaanderen gevolgd. Agenten mogen, wanneer ze iemand betrappen, onmiddellijk het rijbewijs van de bestuurder intrekken voor acht dagen. Deze mensen zullen in september ook voor de politierechtbanken van Halle en Vilvoorde moeten verschijnen. Ze riskeren een geldboete van 240 tot 4.000 euro en een bijkomend rijverbod van acht dagen tot vijf jaar. Intussen staat de teller dus al op 252 ingetrokken rijbewijzen in het arrondissement. Negentien daarvan werden door TARL ingetrokken tussen 1 en 10 mei. In Dilbeek heeft de politie op vijftien dagen al maar liefst 84 rijbewijzen moeten intrekken, wat neerkomt op zo’n zes per dag.