Op prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd klinkt werk van Hallenaar: “Zelfs in Zuid-Korea wordt nog muziek van hem gespeeld”

De Koningin Elisabethwedstrijd is één van de belangrijkste muziekwedstrijden ter wereld. De voorbije 85 jaar streden violisten, pianisten, zangers en zangeressen maar ook componisten om de hoogste eer. In 2017 werd voor het eerst voor de cello gekozen en dat instrument is meteen een vaste waarde op de kalender van de wedstrijd. In 2022 staat de cello opnieuw centraal. En voor het eerst zal er zo tijdens de wedstrijd muziek klinken van een Hallenaar. Want de deelnemers moeten allemaal een stuk van Adrien François Servais spelen. De cellist en componist uit Halle was in de negentiende eeuw één van de beste en invloedrijkste mensen in het wereldje. “We zijn blij dat de Koningin Elisabethwedstrijd zo aandacht is besteed aan het werk van Servais”, zegt Peter François van de vzw Servais. Die organisatie verzorgt al jaren de p.r. van Servais in Halle en ver daarbuiten. “Hopelijk ontdekken zo nog veel meer mensen zijn muziek. De deelnemers aan de wedstrijden hoeven alvast niet overtuigd te worden. 152 cellotalenten stelden zich kandidaat. Ze moesten allemaal een opname maken met een werk van Servais. Dankzij een heruitgave van onze vzw enkele jaren geleden werd dat mogelijk. Intussen zijn er 68 deelnemers geselecteerd voor de eerste ronde die op 9 mei start in Flagey. Servais’ muziek weerklonk zo de voorbije maanden over heel de wereld, tot in Zuid-Korea toe.”

De affiche van de expo in Flagey over Adrien François Servais tijdens de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd.

De Koningin Elisabethwedstrijd levert Servais en zijn muziek dan ook onschatbare publiciteit op. En dus smeedt de vzw het ijzer als het heet is. De organisatie mag in de inkomhal van Flagey een expo opzetten. Alle toeschouwers leren dan ook meteen wat bij wanneer ze de wedstrijd mee pikken. Met het thema ‘François Servais, de Paganini van de cello’ wordt leven en werk belicht van de man die in Halle een standbeeld kreeg op de Grote Markt. Er werd een brochure gemaakt en er is een nieuwe viertalige folder uitgebracht in een oplage van 10.000 exemplaren om Servais en Halle nadien te promoten. “We hebben de figuur van Servais centraal geplaatst in onze expo maar vergeten daarbij ook Halle niet”, legt François uit. “Zo hangen we in de foyer van Flagey een drie meter hoge banner op waar zijn standbeeld op te zien is. Dit kan zeker toeristen lokken naar de stad. Van die internationale belangstelling schrikken we niet. Zo hebben we zelfs al een folder naar het Chinees laten vertalen.”

Sporen in Halle

Peter François weet waar over hij praat als historicus en conservator van het Streekmuseum in Den Ast. “Cijfers heb ik niet maar ik merk wel dat er binnen- en buitenlandse toeristen naar de stad komen omdat ze meer over Servais te weten willen komen. Die wisselwerking is goed want wie geïnteresseerd is kan op verschillende plaatsen sporen vinden van zijn leven hier in Halle.”

Pas op 30 mei start de finaleweek van de wedstrijd. Voor de gelegenheid wordt de finale uitgezonden op groot scherm in de raadzaal van het stadhuis op het Oudstrijdersplein. Een plekje reserveren kan tot 15 mei via www.vondel.be. En wie niet naar Brussel of het stadhuis kan om de finale mee te pikken krijgt een tweede kans op het achtentwintigste Servaisconcert op 27 november in CC ’t Vondel waar één van de winnaars zal optreden.

