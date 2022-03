Op de valreep toch ‘soumonce’: stampende klompen van Gilles en Pierrots Groot-Halle kondigen carnaval aan

Meer lezen over Carnaval Halle? Alle artikels kan je terugvinden in ons dossier .

De gilles kondigen elk jaar carnaval aan en komen in de weken voor het grote feest buiten om met stampende klompen de lente uit de grond te stampen en meteen ook Carnaval Halle aan te kondigen. Meestal doen ze dat in de zeven weken voor het evenement maar corona beslist er anders over. Maar code geel verandert veel en dus konden de gilles op de valreep nog eens buiten komen in hun blauwe plunje. Met ‘volle muziek’ vertrokken ze zaterdagnamiddag aan café ’t Oud Kasteel om al stampend onder begeleiding van de muzikanten naar de stad te trekken. Met Carnaval Halle zelf zien we hen samen met de Gilles en Paysannes van Sint-Rochus ook op zondag terug in vol ornaat en als het weer wat mee zit ook met hun prachtige pluimenhoeden op. Volgende week trekken de collega’s van Sint-Rochus ook nog op soumonce.