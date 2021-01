Ook in 2021 stopt het niet voor Anthony B. (24), die sinds 2012 veroordelingen aan elkaar rijgt: “Nieuwe rechtszaak in februari”

Huizingen Anthony B., in 2012 betrokken bij doodpesten Priscilla Sergeant, dit jaar vaste klant voor rechtbank. “En toch is hij geen monster...”

4 december In december blikken we in Vlaams-Brabant en Brussel in 20 verhalen terug op 2020. Een van de figuren die meermaals in onze krant opdook, was Anthony B.(24). De man was in 2012 betrokken bij het doodpesten van Priscilla Sergeant uit Huizingen. Nadat hij vorig jaar een berisping kreeg hiervoor volgden dit jaar een reeks rechtszaken voor andere misstappen: zinloos geweld, diefstallen, een uit de hand gelopen burenruzie en een inbraak. In totaal werd hij al acht keer veroordeeld. Onze reporter ging langs bij zijn advocate Cecile Kenis (33), die telkens weer aan zijn zijde staat. Soms ontgoocheld in haar cliënt of in het oordeel van de rechter, maar steeds even bevlogen verdedigt ze de draaideurcrimineel. “Het klinkt misschien raar, maar hij is een van mijn aangenaamste cliënten.”