Ontvoerde man ontsnapt uit loods in Halle: speciale eenheden arresteren vier mannen

Zondag vroeg in de ochtend op de Edingensesteenweg werden buurtbewoners bruut gewekt. In de buurt van de AutoHalle-zaak, bij de op- en afrit van de A8, liep om 5.20 uur een huilende en panikerende man de deuren af, in de hoop dat iemand open zou doen. “Ik ben in Brussel ontvoerd”, verklaarde hij. De man was meegenomen naar een loods achter een leegstaand huisje. Er is nog niet veel geweten over de omstandigheden, maar wat wel duidelijk is: de man kon ontsnappen via een raam.

Speciale eenheden

Na zijn ontsnapping rende hij naar de huizen in de buurt, waar de gewekte buurtbewoners de politie verwittigden. De Edingensesteenweg werd volledig afgesloten door de lokale politie en de speciale eenheden werden opgeroepen. Buurtbewoners kregen de boodschap om binnen te blijven en hun deuren op slot te doen.

Quote De speciale eenheden hebben in totaal drie verdachten uit het pand gehaald Gilles Blondeau, parket Halle-Vilvoorde

Een man gaf zich al snel over, rond 10 uur werden er nog drie personen, die zich in de loods verschanst hadden, opgepakt door de DSU. Daarbij werden ook een Mechelse herder en een drone ingezet. Erna werd het akelig stil. Het was niet zeker of er nog verdachten in de loods waren. Rond 10.30 uur nam de lokale politie afstand van de woning. De speciale eenheden drongen het gebouw binnen, waarbij meerdere knallen te horen waren, maar er leken geen personen meer in het gebouw te zitten.

Drie verdachten

Rond elf uur was de inval afgelopen en ging de Edingensesteenweg weer open. Het parket bevestigt intussen dat een man in Brussel van zijn vrijheid werd beroofd door onbekenden en naar die loods in Halle werd gebracht. “Het slachtoffer moet nog verhoord worden, voorlopig is er niet veel meer geweten”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “De speciale eenheden hebben in totaal drie verdachten uit het pand gehaald. Aangezien de feiten in Brussel gestart zijn, moet ook nog bekeken worden welk parket bevoegd is in deze zaak.”

