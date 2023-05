Ontdek ‘Bloebelletjes’ in het Hallerbos met nieuwe wandelapp WandelAR

Geniet in mei en juni van de aperitief­con­cer­ten op de Grote Markt

In mei en juni kan je in de schaduw van de Sint-Martinusbasiliek opnieuw elk weekend genieten van live muziek. Tijdens de aperitiefconcerten ontdek je het muzikale talent van onze lokale muziekverenigingen in het prachtige decor van de Grote Markt in Halle.