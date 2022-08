Ongeval op de A8 Brussel richting Doornik ter hoogte van Halle: doorgang is moeilijk

Halle Zennepad toeganke­lij­ker vanuit Nederhem door aanleg vlonderpad

Het Zennepad krijgt ter hoogte van Nederhem een vlonderpad. Daarvoor wordt 208.360,62 euro voorzien door de stad Halle. De gemeenteraad keurde de aanleg goed. “Het vlonderpad wordt aangelegd voorbij het brugje waar de rivier een bocht maakt en waar er ook een hoogteverschil is”, legt schepen van Openbaar Groen Bram Vandenbroecke (Groen) uit. “Het is onderdeel van het Landschapspark en is 79 meter lang. Zo maken we een stukje natuur toegankelijk voor meer mensen.” De grond waar het vlonderpad op wordt aangelegd is wel geen eigendom van de stad. De NMBS is momenteel eigenaar maar volgens schepen Vandebroeckezal er zich in de toekomst geen probleem stellen mocht de grond van eigenaar veranderen.

