Nu de Misiabrug open is voor het verkeer: dit verandert er voor voetgangers, fietsers en automobilisten in Halle

Halle Zo ziet Halle er uit op 50 meter hoogte: ritje op Skywatch leverde mooie plaatjes op

Eén van de opmerkelijkste attracties op de Braderie in Halle was het voorbije weekend de Skywatch. Met een grote kraan werden bezoekers tot op een hoogte van 50 meter gebracht waar ze dan een mooi uitzicht over de stad kregen. Heel wat bezoekers wonnen een tripje naar omhoog dankzij de tombola-actie die de Verenigde Handelaars Halle organiseerden maar iedereen kon zondag zijn hoogtevrees overwinnen. Ook wij trotseerden even onze angst voor de gapende dieptes en laten graag iedereen even mee genieten van de beelden die we maakten.

28 juni