Noor maakt viergeslacht compleet in Halle

Vlaming die vriendin Anne (58) het hoofd insloeg in Spanje krijgt veertien jaar cel

Frank D. (51) uit Halle is in het Spaanse Malaga veroordeeld tot 14 jaar cel voor de moord op zijn vriendin Anne Hugot (58). De vrouw uit Waals-Brabant was in 2017 naar Spanje verhuisd, om er te genieten van haar pensioen en van het leven. Ze werd echter het hoofd ingeslagen terwijl ze sliep. Frank D. ging aan de haal met haar Mercedes en een dure collectie whisky.

30 maart