Non-Stop vierden twintigjarig bestaan in Rodenem

Halle AZ Sint-Ma­ria heeft opnieuw cafetaria: nieuwe Bistro & Shop opent de deuren

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria heeft opnieuw een cafetaria. Die was gesloten sinds het uitbreken van de corona-epidemie. Vroeger bevonden de Bistro & Shop zich in de onthaalzone van het ziekenhuis. Omwille van de COVID-pandemie en de sluiting van de horeca moest ook het ziekenhuis die dienstverlening sluiten. Om de afstandsregels te kunnen naleven, werd intussen de onthaalzone volledig vernieuwd en uitgebreid met de ruimte waar zich vroeger de Bistro & Shop bevonden. Daarom ging het ziekenhuis op zoek naar een nieuwe locatie. De Bistro & Shop hebben nu opnieuw de deuren geopend in Blok B op de verdieping 1. Dat is vlakbij het personeelsrestaurant. “In vergelijking met de vroegere Bistro is hier veel meer ruimte en licht”, klinkt het in het ziekenhuis. Het is dus een aangename plek om even te onthaasten.” Bezoekers en patïenten zijn er welkom. Op weekdagen zijn Bistro & Shop open van 8 uur tot 10 uur en van 14.30 uur tot 19.30 uur. In het weekend en op feestdagen van 14 uur tot 19.30 uur.

4 oktober