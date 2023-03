NOG 4 DAGEN... Directeur operaties Wannes Monteyne over veiligheid tijdens Carnaval Halle: “We zetten 250 agenten in, ook in burger”

Van een feeërieke wandeling in Meise, over een Songfesti­val in Roosdaal tot een tweede­hands filmbeurs in Brussel: vijf tips tijdens dit weekend in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

De lente laat voorlopig nog even op zich wachten. Daarom zochten we voor onze uit-tips in Brussel en omstreken vooral naar binnenactiviteiten. Wie graag de kou trotseert kan in Meise terecht, filmfanaten komen in Brussel aan hun trekken en voor nostalgische fuivers leiden alle wegen naar Londerzeel. Dit zijn onze tips voor het weekend van 11 en 12 maart.