Nieuw voorontwerp aanbouw Historisch Stadhuis voorgesteld

Het zijn dezelfde architecten die eerder al tekenden voor de eerste plannen voor de toekomstige site van De Bres die zich over de aanbouw mochten buigen. Al meer dan tien jaar wordt er nagedacht over welke aanbouw er moet komen wanneer de binnen- en buitenrestauratie van het Historisch Stadhuis achter de rug is. Die werken zijn klaar maar een definitief ontwerp is er nog niet. Tot drie keer toe werden de plannen afgeschoten. Nu is een druppelvormige aanbouw voorgesteld met vooral technische faciliteiten, een lift en een trap. Daardoor neemt de aanbouw veel minder plaats in en is het zicht op de achtergevel niet verdwenen. Op de Commissie Stadsontwikkeling bespraken de leden het voorontwerp voor het eerst. Voorlopig wordt het voorontwerp niet openbaar gemaakt. De architecten gaan nu verder aan de slag. De stad hoopt om in 2024 te starten met de bouw. Vandaag zijn de bovenste verdiepingen, waaronder de trouwzaal, nog steeds onbereikbaar voor rolstoelgebruikers of wie slecht te been is.