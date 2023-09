Nieuw digitaal wandelnetwerk verbindt 220 kilometer groene pracht in Zennevallei: “Nu kunnen we van Leuven tot in Pajottenland wandelen”

Toerisme Vlaams-Brabant heeft een nieuw wandelnetwerk van 220 kilometer gerealiseerd in de Zennevallei. Dit netwerk vormt de kroon op het reeds bestaande wandelgebied Brabantse Wouden, waar ook de wandelnetwerken Zuid-Dijleland en Zoniënwoud toe behoren. Alles samen is dit wandelparadijs na deze uitbreiding goed voor 920 kilometer aan wandelpaden. “Maar we zijn ons ervan bewust dat niet iedereen over digitale middelen beschikt of deze wil gebruiken tijdens een wandeling.”