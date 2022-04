Nét voor Hyacintenfestival - met tienduizenden bezoekers - begint, wordt Thomas (37) de nieuwe boswachter van Hallerbos: “Als vuurdoop kan dat tellen, maar ik ben er klaar voor”

Futsal eerste nationale Tomic bezorgt ongeslagen Hal­le-Gooi­k drie punten in felbevoch­ten topper tegen Antwerpen: “Match van hoog niveau”

Op één speeldag van het einde van de competitie blijft Halle-Gooik de ongeslagen leider in eerste nationale. De ploeg won de topper tegen eerste achtervolger FT Antwerpen met 4-2. Stellen dat de winst niet verdiend was, is overdreven, maar de match had - zeker in de eerste helft - anders kunnen verlopen.

3 april