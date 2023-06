Negende editie van buurtfeest in Termeeren

Vrouw schotelt echtgenoot vergiftig­de kreeft voor: “Ik wilde hem niet doden, enkel rustig krijgen voor een goed gesprek”

Twee jaar cel met uitstel. Daarvoor is een 49-jarige vrouw uit Pepingen veroordeeld omdat ze in 2017 haar echtgenoot vergiftigde. Die had na bijna vijftien jaar samenzijn een punt achter de relatie gezet. Ze bleven wel vrienden, of daar ging de man toch van uit. Volgens het parket trachtte zijn ex hem te doden met een vergiftigde kreeft. Zelf stelde ze “hem rustig te willen krijgen voor een goed gesprek”. De rechtbank gelooft haar maar toch komt ze niet weg zonder straf.