Natuurbuur wordt ook dit jaar verder gezet in Halle

Beersel Armand Debelder postuum verkozen tot persoon­lijk­heid van het jaar

Armand Debelder van brouwerij 3 Fonteinen is tijdens de Beer Awards postuum uitgeroepen tot persoonlijkheid van het jaar. Debelder overleed vorig jaar en zette zich decennia lang in voor het behoud van de lambiekbieren. Toen die nauwelijks nog geschonken werden stond hij samen met collega’s in de jaren negentig op de barricades om de bieren hun plaats te geven als erfgoed van het Pajottenland en de Zennevallei. Vandaag zijn geuze en kriek hipper dan ooit en is ook zijn ‘3 Fonteinen’ uitgegroeid tot een bedrijf dat heel de wereld bedient van lambiekbieren. De Beer Awards zijn een digitaal festival waarbij meer dan veertigduizend mensen hun stem uitbrachten in verschillende categoriën, van biersoorten tot horecazaken.

10 februari