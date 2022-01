Futsal eerste nationale Hal­le-Gooi­k kiest voor nieuwe pivot in de aanval: Gabriel out, Keko in

Wat al even in de lucht hing, is nu ook realiteit geworden. De Braziliaan Gabriel verlaat met onmiddellijke ingang Halle-Gooik. Hij gaat in op een aanbod uit Rusland. De zoektocht naar een nieuwe aanvalsleider heeft niet lang geduurd. Zijn landgenoot Keko neemt zijn plaats in. Vrijdag debuteert hij in de vriendschappelijke wedstrijd tegen het Franse Béthune.

