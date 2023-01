N-VA schuift Mark Demesmaeker opnieuw naar voor als lijsttrekker voor gemeenteraadsverkiezingen

Dworp Vlabinvest en Woonpunt Zenneval­lei realiseren betaalbare woningen in Dworp

Vlabinvest en Woonpunt Zennevallei hebben in Dworp vijftien betaalbare woningen op de markt gebracht voor gemiddelde inkomens. Die huizen beantwoorden aan de huidige energienormen en hebben zelfs al zonnepanelen. “Betaalbare woningen op de privémarkt zijn vaak woningen waar nog heel wat oplapwerk aan is, wat niet aan iedereen is besteed. Bovendien zijn energetische renovaties nu ook een must en dat kan doorwegen in de portefeuille. Met zulke projecten willen we een antwoord kunnen bieden op die nood”, zegt Bart Vranken, directeur van Woonpunt Zennevallei. De woningen stonden te koop aan 304.000 euro zonder btw. De kopers genoten van een verlaagd btw-tarief van 6 procent. Slechts één van de vijftien huizen is nog te koop. Voor de start van de werken in mei 2019 stonden op de plek van het project nog de oude Mobikit-gebouwen, een erfenis van de meubelindustrie die jarenlang gevestigd was langs de oevers van de Molenbeek. “Ondertussen heeft werkgelegenheid plaatsgemaakt voor woongelegenheid”, zegt Hugo Vandaele, gewezen burgemeester van Beersel en medewerker van het project. “Het is een mooi voorbeeld van hoe we plaats kunnen maken voor sociale woningen zonder groene ruimtes aan te snijden.”

19 januari