N-VA Halle steunt zorgcentrum De Okkernoot.

Futsal Rode Duivels Grello (Hal­le-Gooi­k) met Rode Duivels tegen wereldkam­pi­oen Portugal: “Afscheid van Ricardinho is een eer”

Donderdag en zaterdag spelen de Rode Duivels twee keer tegen Portugal. Het gaat om vriendschappelijke duels, maar wel met veel aanzien. Portugal is immers de regerende Europese kampioen en wereldkampioen! Het eerste duel (donderdag om 21.30 uur in Gondomar) is tevens de afscheidswedstrijd van topspeler Ricardinho.

5 april