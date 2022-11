Mysterie in Halle: 18 pompoen-verschrikkers plots verdwenen: “De ontvoerders krijgen de kans om ze terug te brengen”

De Halse inwoners zijn helemaal in de ban van een waar Halloween-mysterie dat deze week is ontstaan. De Verenigde Handelaars organiseerden afgelopen weekend nog ‘Hallewien’, een griezelige zaterdag vol animatie. Zo werd heel wat lekkers uitgedeeld en kon je deelnemen aan een spooky schminkstand, circusworkshop, hamerspel, kleurwedstrijd, Trick or Treat en heel wat andere activiteiten. Voor de gelegenheid maakten de Verenigde Handelaars pompoen-verschrikkers en werd de hele binnenstad in Halloweenthema versierd. Wanneer ze maandag de 20 pompoen-verschrikkers uit het straatbeeld wilden halen, kwamen ze voor een grote verrassing te staan. “Van de 20 pompoen-verschrikkers zijn er 18 zomaar verdwenen”, vertelt Anke Van Rossom. “In de bomen in bloembakken van de stad hadden we ze opgehangen als decoratie. Wanneer we ze opnieuw wilden ophalen vonden we enkel één volledige terug en één hoofd, een pompoen dus.”

Ontvoerders

Bijna alle pompoen-verschrikkers werden met een ladder in de bomen geplaatst, vrij hoog dus, wat het hele voorval nog mysterieuzer maakt. “We hebben geen flauw idee hoe mensen dit gedaan hebben”, vertelt Anke nog. “Ik vermoed dat ze dit in de nacht van zaterdag op zondag of op maandag gedaan hebben. Misschien als hier wat feestjes waren ofzo. Het is écht niemand van onze handelaars die ze heeft weggehaald, dat zouden we wel geweten hebben. Dit is zo jammer, want we hebben daar geld en enorm veel tijd in gestoken om de stad aan te kleden. Als dat dan gestolen wordt, is dat uiteindelijk wel echt een triestig verhaal. Ik kan begrijpen dat iemand deze misschien wel per ongeluk heeft meegenomen, maar we zouden ze toch heel graag terugzien. We zijn namelijk van plan om deze volgend jaar nog te gebruiken. We geven de ontvoerders nu de kans om onze pompoen-verschrikkers anoniem terug te brengen bij Lederwaren Demanet of bij Den Dragée in de Basiliekstraat. Al vrees ik dat die kans enorm klein is.”