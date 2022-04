Muilezel zwicht voor snapchatbericht: 10 maanden cel

De twintiger werd via snapchat door een onbekende benaderd. In ruil voor een paar honderd euro moest.hij zijn bankkaart afgeven. De man ging erop in en in het station gebeurde de overhandiging. Uiteindelijk bleek er enkele dagen later verscheen er 7.500 euro op de rekening. Dit geld bleek afkomstig van oplichting. Daarom werd hij bij verstek veroordeeld als mededader van deze oplichting.