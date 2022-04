Muilezel zwicht voor snapchataanbod

Sint-Genesius-Rode Roemeen (61) krijgt 5 jaar cel voor 52 inbraken en inbraakpo­gin­gen: “Enkel met tentje in Zoniënwoud gewoond maar nooit iets gestolen!”

Een 61-jarige Roemeen is veroordeeld tot 5 jaar cel voor maar liefst 52 inbraken en inbraakpogingen. Via de techniek van het ‘gaatjesboren’ geraakte hij in tal van residentiële villa’s binnen om vervolgens al wat van waarde was te stelen. De man ontkende elke betrokkenheid maar volgens de rechtbank staat het vast dat hij de inbreker was die de omgeving rond de Waterloosesteenweg onveilig maakte.

5 april