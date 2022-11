Muilezel leent rekening uit...voor 600 euro: 12 maanden cel

Lot Lot krijgt hectare extra bos en iedereen mag daarbij een handje helpen

Boseigenaar René Weemaels zorgt met de hulp van de Bosgroep, voor een hectare extra bos in Beersel. Op zaterdag 19 november gaan maar liefst 2.125 bomen de grond in aan de Jozef Hauwaertstraat in deelgemeente Lot. Er is meteen een groepsactiviteit van gemaakt. Iedereen kan dus een handje mee helpen. René koos zelf voor een variatie aan inheemse bomen met eik, beuk, haagbeuk, esdoorn en iep. Aan de randen komt er een bosrand met diverse struiken. “Die zullen met hun bloesems na enkele jaren het landschap sieren, en een meerwaarde vormen voor insecten, vogels en kleine zoogdieren”, klinkt het bij de Bosgroep Vlaams-Brabant. “Het weiland dat nu slechts enkele aftakelende fruitbomen rijk is, krijgt zo een nieuwe bestemming.”

