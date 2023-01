Muilezel krijgt werkstraf van 60 uur

De jongeman werd via snapchat gecontacteerd door iemand die hem ‘snel en makkelijk geld beloofde’. Hij moest daarvoor enkel zijn bankkaart en -code uitlenen. De jongeman ging op het aanbod in. Uiteindelijk werd met behulp van een vervalste mail van Argenta -waarin aan een oudere vrouw gevraagd werd om haar bankgegevens te geven om een nieuwe kaartlezer te verkrijgen- zo’n 20.000 euro afhandig gemaakt. Een deel ervan kwam op de rekening van de Hallenaar terecht.

De verdediging pleitte vorige maandvoor de opschorting of een werkstraf. ‘’Mijn cliënt is zeer naïef geweest en beseft dit. Hij heeft ook geen cent van het beloofde geld gezien”", klonk het. Met succes, want in plaats van de gevorderde celstraf van 12 maanden besloot de rechter alsnog een werkstraf op te leggen voor witwassen.