Muilezel heeft pas tijdens rechtszaak ernst van de feiten door: “Zou ik toch geen advocaat mogen nemen?”

Slimme camera vervangt handscan­ner aan kassa's van Colruyt in Halle

In de Colruyt-winkel in Halle is vanaf vandaag een ‘easy check out’-kassa te vinden, waar het personeel zijn handscanner grotendeels achterwege mag laten. Een camera boven de kassa scant, aan de hand van artificiële intelligentie, de producten die van de ene in de andere kar worden overgeladen. Het gaat nog om een test, maar de retailer plant het systeem later ook naar andere winkels uit te rollen. “We hebben heel positieve toekomstvooruitzichten over dit systeem”, zegt woordvoerster Eva Biltereyst.

11:28