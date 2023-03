Moskee Arrahman krijgt positief advies voor erkenning van stad Halle

Sinds 2017 werden geen nieuwe lokale geloofsgemeenschappen meer erkend omdat de Vlaamse overheid oordeelde dat de criteria te vaag waren en er te weinig informatie over die geloofsgemeenschappen was. Maar in 2021 werd werk gemaakt van een nieuw Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen, dat gericht is op meer transparantie, samenwerking en biedt ook de mogelijkheid tot verscherpte controle. De Moskee Arrahman deed al in 2016 een aanvraag tot erkenning bij de Vlaamse overheid. Door het nieuwe decreet komen ze in aanmerking voor de versnelde procedure tot erkenning, waarbij het lokaal bestuur eerst een advies moet geven. Zo werd de lokale politie geraadpleegd en werd er meer uitleg gevraagd over een aantal onduidelijkheden in het dossier van Moskee Arrahman Halle vzw.