Mohamed (44), de man die zijn leven gaf door twee broertjes te willen redden: “Voor ons blijft hij voor altijd een held”

Halle Handelaars vieren dit weekend opnieuw Hallewien

Dit weekend vieren ook de handelaars in Halle Halloween en hangt er dus een griezelig gezellig sfeertje in de binnenstad. Hallewien wordt gevierd op zaterdag 30 oktober vanaf 12 uur tot 17 uur. Er zullen monsters van wel 2,50 meter ronddwalen in de stad. Een Mexicaanse Mariachi band zorgt voor muziek en Mr. & Mrs. Pumpkin delen appelen uit met hun krakende, piepende bolderkar. Aan de I Love Halle Pop-up Store in de Basiliekstraat kan je jezelf laten schminken en waar handelaars een pompoen aan de deur gezet hebben kunnen de kinderen een snoepje ophalen. Op zaterdag 30 oktober kan je ook overal in de stad gratis parkeren. Enkel in de blauwe zone moet je wel nog een parkeerschijf plaatsen.

28 oktober