Mogelijk nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in Buizingen: “Binnenkort wordt de knoop doorgehakt”

Halle/Vlezenbeek De Vrede klinkt bij oudste deelnemer Nand (87) op geslaagde voorberei­ding op Gordelweek­end

Fiets- en wandelliefhebbers tellen af naar 4 september want dan vindt in de rand rond Brussel opnieuw de Gordel Plaats. De leden van de Vlaamse Werkgroep De Vrede uit Vlezenbeek bereiden zich al jaren voor op die hoogdag door tijdens de zomer wekelijks te fietsen in de streek. Dit jaar waren er wekelijks vijfentwintig fietsers op de afspraak op woensdag. Tijdens de laatste rit werd halt gehouden bij de oudste deelnemer Nand Sluys (87) in Halle. Hij zorgde voor een passende afsluiter met een lekker biertje, versnaperingen en cake. Zondag 4 september vertrekt de groep vanuit Vlezenbeek voor een gedeelte van de gordel vanuit Meise met een lekker etentje op de middag.

29 augustus