“Mogelijk geen carjacking, wél ontvoering binnen drugsmilieu”: vier verdachten voor onderzoeksrechter

Pepingen/UPDATE Uitslaande dakbrand in Daele­straat: woning onbewoon­baar

2 januari De brandweer moest zaterdagavond uitrukken naar een woning in de Daelestraat in Bellingen, een deelgemeente van Pepingen. Daar was brand uitgebroken onder het dak. Gewonden vielen er niet, maar de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De woning is minstens tijdelijk onbewoonbaar.