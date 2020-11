Moeder dient zoontje (8) maandenlang laxeermiddelen toe: “Duidelijk geval van Münchausen-by-proxy”

Halle Opnieuw champagne­ac­tie voor Villa Servais: opbrengst gaat naar sculpturen en aankoop van buste

9 november Er wordt opnieuw champagne verkocht om de restauratiewerken aan Villa Servais te steunen. Het is al de vijfde keer dat de eigenaars van de villa champagne verkopen om extra geld in het laatje te krijgen voor de omvangrijke restauratie. Dit jaar zijn de grote werken gestart en nog maar pas leidde Geert De Poorter ons rond achter de schermen van de werf. Ook nu weer zijn de champagneflessen gestyled in de geest van Villa Servais en de kunstwerken die het herbergt. Zo prijkt een van de Japanse geisha’s van de muurschilderingen die zich in het grote salon van Villa Servais bevinden op de capsule. Het was Adrien François Servais zelf die de muurschilderingen rond 1860 liet aanbrengen toen Japan net zijn grenzen opende voor het Westen. Dit keer staat er ook een GR-code gedrukt op de achterzijde van de capsule. Eens gescand kan iedereen genieten van een filmpje van de restauratie met muziek van Servais. De opbrengst van de champagne-actie gaat dit keer voor de helft naar de verdere restauratie van de vijf sculpturen aan het bovenste deel van de gevel. De andere helft is bestemd voor de aankoop van de buste van Rossini die de vzw Servais wil doen. Champagne kan besteld worden via www.villaservais.be of via Geert De Poorter op 0475/75.44.74. Afhalen kan op zaterdag 5 december op een afgesproken uur of je kan de champagne ook thuis laten leveren.