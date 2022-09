Minister duikt in de virtuele realiteit tijdens bezoek aan GO! technisch atheneum

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zette donderdagochtend even een VR-bril op tijdens een bezoek aan het GO! technisch atheneum in Halle. Samen met de mensen van Agoria Vlaanderen kwam hij bekijken hoe ook op de technische school digitaal de norm geworden is. En daarvoor kunnen scholen rekenen op de knowhow van bedrijven die hun kennis en materiaal delen. “Tijdens corona is er veel leermateriaal ontwikkeld binnen bedrijven om medewerkers op te leiden”, legt senior expert onderwijs en arbeidsmarkt bij Agoria Vlaanderen Vickie Dekocker uit. “Er ligt hier een immense opportuniteit om dit materiaal nu ter beschikking te stellen voor klassen. Natuurlijk is het belangrijk om het materiaal klasklaar te maken. Als Agoria Vlaanderen hebben we voor programmeerbare logische sturing en virtuele lascontrole een klasklare module uitgewerkt. Maar de ambitie is om nog meer materiaal ter beschikking te stellen.”