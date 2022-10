Milieuraad houdt opnieuw plantactie: hagen en bomen planten tot een derde goedkoper

Halle Aldi Buizingen sluit even voor verbouwing

De Aldi in Buizingen is nog maar een paar jaar geleden vernieuwd maar volgende week sluit de supermarkt alweer de deuren voor een verbouwing. Het versassortiment krijgt volgens de keten een prominente plaats vooraan in de winkel. Om de ombouw mogelijk te maken, zal de winkel vanaf zaterdag 1 oktober om 16u sluiten. Op zaterdag 8 oktober heropent de winkel. In tussentijd kunnen klanten terecht in de nabijgelegen ALDI-winkels in Halle en Sint-Genesius-Rode. De ommezwaai is een service naar de klant volgens Aldi. ““We kiezen er met onze nieuwe winkelinrichting voor om het winkelen nog eenvoudiger te maken voor onze klanten”, zegt Koen Piessens, Managing Director Sales bij ALDI. “Door onmiddellijk vooraan de winkel onze verse groenten en fruit, vers vlees, verse vis en vers bereide gerechten aan te bieden kan de winkelkar meteen gevuld worden met het meest essentiële.”

