“Mijn baby is terug thuis”: Kurt (49) koopt zijn in 2009 gestolen Golf GTI terug voor 6.500 euro

Kurt (49) vindt zijn gestolen Golf na 14 jaar toevallig op Facebook: “Maar nu heb ik zelfs spijt dat ik mijn auto teruggevon­den heb”

Kurt Reygaert (49) schrok zich opeens een bult toen hij op Facebook aan het scrollen was. Zijn Volkswagen Golf 2 Edition One, die in 2009 werd gestolen en sindsdien spoorloos was, verscheen plots op het scherm. “Ik maakte een afspraak met de verkoper... die mij aanbood om de wagen terug te kopen. Kan je je dat inbeelden?” Al helemaal groot was Kurts verbazing, toen hij vervolgens naar de politie stapte.