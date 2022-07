Met Duivelsbier klinken ze in Halle op nieuwe Misiabrug: “Dit is een historische dag voor de stad”

HalleDe Misiabrug die de Sint-Rochuswijk over het Kanaal Brussel-Charleroi met de rest van Halle verbindt is officieel ingehuldigd. Reus Vaantjesboer kreeg de eer om als eerste over de brug te rijden. Burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) sprak van een historisch moment voor de stad.

Pas zaterdag 9 juli mag het verkeer over de brug rijden maar de officiële opening vond vrijdagnamiddag al plaats. Terwijl dweilorkest DeciBells voor muziek zorgde vloeide er Hals Duivelsbier uit de ton van Reus Vaantjesboer. Zes maanden vroeger dan gepland is de het tracé van de Misiabrug opengesteld. De brug was tot voor kort beter gekend als de Zuidbrug maar wordt genoemd naar de kleindochter van de Halse cellist en componist Servais.

Volledig scherm Er werd Hals Duivelsbier uit de ton van Reus Vaantjesboer getrapt tijdens de inhuldiging van de Misiabrug. © Bart Kerckhoven

“Dit is een historische dag voor Halle”, aldus burgemeester Marc Snoeck. “Want al meer dan zestig jaar lang is de verbinding tussen de Sint-Rochuswijk en de rest van de stad een heikel punt. Sommige inwoners noemen het zelfs een trauma. Want jarenlang waren beide stadsdelen onderbroken door een slagboom en de spoorweg. In de jaren negentig dreigde een grote muur de stad in twee te splitsen toen de Hoge Snelheidslijn werd aangelegd. Gelukkig werd toen beslist om de sporen in de grond te stoppen. Maar intussen zaten we wel met een versleten Bospoortbrug die De Vlaamse Waterweg destijds wilde vervangen door een ophaalbare brug. Zo was er altijd sprake van een scheiding. Dankzij de overeenkomst die de stad sloot met De Vlaamse Waterweg is er nu vandaag een duurzame verbinding die zeker toegankelijk blijft voor iedereen: fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.”

Volledig scherm Reus Vaantjesboer kreeg de eer om als eerste over de brug te rijden. © Bart Kerckhoven

De opening van de nieuwe Misiabrug heeft wel grote gevolgen voor het verkeer in Halle. Want zaterdag 9 juli gaat ook meteen de Bospoortbrug dicht. Als voetganger kan je gebruik blijven maken van de houten Baileybrug naast de Bospoortbrug. Later wordt er een nieuwe brug gebouwd die enkel voor openbaar vervoer, voetgangers en fietsers toegankelijk zal zijn. Samen met het afsluiten van de Bospoortbrug wordt ook de Graankaai afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Graankaai wordt hiermee voortaan een volwaardig onderdeel van de fietssnelweg F20 van de Bospoortbrug tot aan Molens Dedobbeleer. Op de Willamekaai geldt voortaan eenrichtingsverkeer vanaf de Basiliekstraat naar de Sasbrug. Gezien de aangepaste verkeerssituatie van de Willamekaai mogen fietsers voortaan over de Klarabrug rijden. Alle wijzigingen voor voetgangers, fietsers en automobilisten kan je hier nalezen.

Volledig scherm Burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) van Halle knipte het lint door op de nieuwe Misiabrug. © Bart Kerckhoven

In totaal heeft de bouw van de Misiabrug en het wegtracé vanaf de Vogelpers naar de Suikerkaai 15 miljoen euro gekost. Om alles naadloos op elkaar aan te laten sluiten investeerde de stad zelf ook in een nieuwe Zennebrug naast de Misiabrug. Die is al enkele maanden geleden geopend.

Volledig scherm De nieuwe Misiabrug in Halle is officieel ingehuldigd. © Bart Kerckhoven

Volledig scherm Burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) van Halle tijdens zijn toespraak op de nieuwe Misiabrug. © Bart Kerckhoven

