Met deze 7 tips ben je volledig voorbereid voor een bezoekje aan het Hyacintenfestival in het Hallerbos

Halle Villa Servais schittert opnieuw zoals 170 jaar geleden: ontdek samen met ons ‘het mooiste monument van Halle’

Met veel fierheid heeft Geert De Poorter dit weekend Villa Servais aan de pers voorgesteld. Drie jaar lang werd er gerestaureerd om de riante woonst van de in 1866 overleden cellist Adrien François Servais in zijn glorie te herstellen. Het gezin van De Poorter heeft de bovenste verdieping betrokken, maar het grote publiek is er welkom voor ‘afternoon tea’, een ontbijt of een overnachting in één van de acht kamers. In de ‘salle de musique’ zullen ook klassieke optredens plaatsvinden.

13 april