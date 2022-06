Mercurius kijkt dit weekend naar de zon

Op zaterdag 2 juli kan iedereen tijdens de markt in Halle op de Grote Markt en het Possozplein turen naar de zon. Op zaterdag 3 juli kan dat op het Stationsplein van 14 uur tot 17 uur. De zon bekijken gebeurt met sterrenkijkers die speciale zonnefilters hebben. Ook de fakkelvelden, de zonnevlekken en de protuberansen kunnen gezien worden. Je komt ook meer te weten over de lopende zonnemissies waaronder de Solar Orbiter, gelanceerd in 2020. Met deze satelliet wil men achterhalen hoe de zonneactiviteit ontstaat en hoe het ruimteweer aangestuurd wordt. Door de metingen van het binnenste van de zon tot de atmosfeer en haar magnetische veld, willen we meer begrijpen over de werking van onze dichtstbijzijnde ster. Deze kennis kunnen we dan gebruiken om de geheimen van sterren die verder weg staan te ontrafelen. Eén van de instrumenten aan boord, de Extreme Ultraviolet Imager, werd ontwikkeld door een Europees consortium onder de wetenschappelijke leiding van de Koninklijke Sterrenwacht van België en de technische leiding van Centre Spatial de Liège. Voor de liefhebbers is er ook een gratis kaart met verschillende ruimteschepen gelanceerd voor zonnewaarneming.