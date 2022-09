Mauro gaat met veel zin naar eerste middelbaar

Halle Dieven uit op katalysa­tors in Halle: edelmeta­len in au­to-onderdeel brengen meer op dan goud

Een bende die het gemunt heeft op katalysators is sinds enkele weken aan het werk in Halle. De politiezone Zennevallei registreerde intussen al zes feiten. Wat de buit zo aantrekkelijk maakt is de aanwezigheid van edelmetalen platina, palladium en rodium. “Eén katalysator brengt zo’n 100 tot 400 euro op”, valt bij Febelauto te horen. Rodium zelf brengt momenteel zo’n half miljoen euro per kilogram op.

26 augustus