Mark Demesmaeker (N-VA) trekt met internationale delegatie naar Kiev: “Observeren, luisteren en steunen”

HalleMark Demesmaeker, N-VA-senator en voormalig televisiegezicht uit Halle, trekt met een delegatie van een dertigtal parlementsleden van over de hele wereld naar Kiev. Demesmaeker is de enige Belg van het gezelschap. Ze ontmoeten daar verschillende ministers en president Zelensky. “We trekken naar daar om te observeren, te luisteren en de Oekraïners te tonen dat we hen steunen”, zegt Demesmaeker. “Bij zo’n historische gebeurtenis zijn internationale oren en ogen ter plaatse belangrijk.” Opmerkelijk detail: Demesmaeker staat sinds 2015 samen met Verhofstadt op de black list van Rusland.

Het bezoek wordt georganiseerd door United for Ukraine. “Een parlementair netwerk dat werd opgericht en waar intussen meer dan 200 parlementsleden uit Europa, Amerika, Nieuw-Zeeland en Canada lid van zijn”, vertelt Demesmaeker donderdagochtend vanaf de luchthaven. “Het gaat dan om politici die deel uitmaken van het parlement in eigen land, maar ook bijvoorbeeld van het Europees parlement. Met een afvaardiging van een dertigtal leden trekken we nu naar Oekraïne. Ik trek eerst naar Warschau om vervolgens een tussenvlucht te nemen richting een kleine locatie aan de grens. In de nacht van donderdag op vrijdag gaat het vervolgens met een speciale trein richting Kiev waar we tot zaterdag een programma afwerken.”

“Bezorgd, maar niet bang”

Op de agenda: ontmoetingen en gesprekken met de Oekraïense regering waaronder president Zelensky. “We trekken naar plaatsen die niet bevrijd zijn”, gaat de senator verder. “Bedoeling is vooral het signaal te geven dat we achter onze collega’s daar staan. Maar onze delegatie gaat voornamelijk kijken, observeren en luisteren. Het is belangrijk op momenten als deze dat er mensen ter plaatse gaan en tonen dat ze bezorgd maar niet bang zijn. Dat terwijl we verzekeren op te blijven zullen komen voor de democratie, de humanitaire hulp en de mensenrechter. Zeker nu er onnoemelijke zaken gebeuren tot zelfs oorlogsmisdaden. Dan is het belangrijk dat er ter plaatse toch eens wordt gekeken.”

Het platform van parlementariërs werd voornamelijk opgericht om de situatie in Oekraïne op de agenda te houden. “In alle verschillende betrokken parlementen”, knikt Demesmaeker. “Om te vermijden dat humanitaire hulp alleen in het begin zou worden aangeboden. Er werden al heel wat inspanningen geleverd, maar we zien nu dat het initiatief begint te verzwakken terwijl de nood nog altijd hoog is. Ook sancties treffen blijft nodig. Een soort van vermoeidheid, terwijl daar gevochten wordt om te overleven en niet van de kaart te worden geveegd, moeten we vermijden.”

Zwarte lijst en onderscheiding

Het is niet voor ‘t eerst dat Demesmaeker afzakt naar Oekraïne. In 2014 en 2015 trok hij al drie keer naar de Donbas-regio, onder meer als lid van de commissie EU-Oekraïne. Nadat hij bij een bezoek in 2015 verslag had uitgebracht op verschillende internationale media werd hij op de zwarte lijst van Rusland geplaatst, samen met onder meer Guy Verhofstadt (Open Vld). Dat jaar ontving hij van toenmalig president Poroshenko overigens ook de onderscheiding ‘Orde van de Vrijheid’, samen met vier andere Europarlementsleden. Dat was voor zijn ‘bijdrage aan de versterking van de internationale uitstraling van Oekraïne en de steun in zijn hervormingspad’. In totaal bezocht Demesmaeker het land al achttien keer. “Ik ben het daar dus wel al gewoon intussen”, besluit hij. “We worden goed omringd en begeleid en krijgen ook al het nodige beschermingsmateriaal. Zijn we bang? Ja. Is het een risico? Ja. Maar zo’n historisch moment moet onze angsten overstijgen.”

